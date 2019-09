Un camion cisterna ribaltato lungo la Romea, autista ferito

Questa mattina, verso le 8.15, un camion cisterna si è ribaltato lungo la statale Romea in corrispondenza di una rotatoria all'altezza di Malcontenta. Il mezzo, che trasportava scarti di lavorazione del vino, è entrato in collisione di striscio con altri veicoli. Il conducente de tir è stato preso in carico dal personale del Suem 118 e trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Sul punto dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo. Sono in corso le operazioni di travaso su un’altra autocisterna fatta arrivare sul posto.