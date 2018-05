Doppia avaria a San Giuliano e sul ponte della Libertà: viabilità in difficoltà

Una volta che Actv ha segnalato sui canali social ufficiali che la viabilità era tornata alla normalità, gli automobilisti e i pendolari si sono chiesti: "Ma allora perché siamo ancora bloccati sul ponte della Libertà?". Il motivo è semplice: dopo il primo stop se n'è verificato un altro, mandando in difficoltà la circolazione in direzione della laguna.

Primo stop

Mattinata da dimenticare per coloro che dovevano raggiungere la laguna per motivi di lavoro o di studio. Andando con ordine, verso le 8.40 l'avaria di un veicolo privato all'altezza del cavalcavia di San Giuliano ha bloccato quella direttrice, costringendo Actv a mettere in campo gli autobus sostitutivi. Tutto si è risolto nel giro di un quarto d'ora, ma il percorso a ostacoli non è concluso lì.

Secondo stop

Negli stessi minuti un autobus si è bloccato per un'avaria sul ponte della Libertà, in direzione Venezia. Il voluminoso mezzo ha bloccato dietro di sé 3 tram, impossibilitati a cambiare corsia. Dunque i bus sostitutivi sono rimasti in funzione e sul ponte translagunare si è determinato un tappo obbligato che ha mandato in tilt la circolazione, causando lunghe code non molto lontano da piazzale Roma. La situazione è poi migliorata con la rimozione del pullman, ma i tempi di percorrenza per gli automobilisti si sono dilatati di molto.