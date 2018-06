Automobile in panne sul ponte della Libertà, disagi al traffico in direzione terraferma

Doppia complicazione per i tram giovedì mattina: prima (poco dopo le 9) un incidente stradale che ha impegnato le rotaie lungo la linea T2, tra Marghera e Mestre centro; poco più tardi invece un'automobile è rimasta in panne sulla corsia del "siluro rosso" sul ponte della Libertà, in direzione terraferma, anche in questo caso costringendo il mezzo Actv allo stop.

In entrambe le occasioni l'interruzione del servizio è stata breve, con l'attivazione provvisoria dei bus sostitutivi. Sul ponte translagunare è stato fatto in modo che la macchina impegnasse solo la corsia di sorpasso, quindi il tram è ripartito nel giro di pochi minuti. Qualche disagio si sta registrando sul fronte della viabilità, visto che, per un tratto, si corre solo su una corsia. Presente la polizia municipale.