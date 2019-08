Scontro tra un'auto e il tram a San Giuliano

E' di un ferito il bilancio di un incidente che si èverificato martedì mattina a San Giuliano. Lo scontro ha coinvolto il tram e una Fiat 500. Secondo i primi rilievi della polizia municipale, la macchina proveniva da via Forte Marghera e si sarebbe immessa nella rotatoria senza rispettare il semaforo rosso.

Il conducente del tram non è riuscito a frenare perchè la distanza era troppo breve e ha centrato il veicolo. L'automobilista, un 51enne veneziano, è stato accompagnato al pronto soccorso in ambulanza ed è stato sottoposto alle cure del caso. La circolazione è stata interrotta per il tempo necessario ai vigili urbani di eseguire i rilievi.