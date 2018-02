Il trattore sbanda e si "incastra" nel sottopasso: strada chiusa per 3 ore a Mira

La strada è rimasta chiusa per 3 ore per rimuovere il "bestione" che a un certo punto si è intraversato e ha ostruito il transito ai veicoli. Coreografico incidente giovedì mattina a Mira, per fortuna senza conseguenze gravi: un trattore, con ogni probabilità per problemi meccanici, ha all'improvviso bloccato la propria marcia sbandando. La cabina di guida si è fermata nel senso di marcia opposto, incastrandosi nel sottopasso di via Forte Poerio. Il rimorchio, invece, ha ostruito il resto della carreggiata.

Rilievi della polizia locale

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi e hanno gestito la viabilità, deviata su itinerari alternativi. Per fortuna il conducente, un 50enne del posto, noto imprenditore agricolo, è rimasto illeso. Le operazioni si sono rivelate piuttosto lunghe non solo per spostare il trattore, ma anche per mettere in sicurezza il manto stradale, che si sarebbe rivelato viscido.