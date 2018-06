Incidente in Tangenziale tra 3 auto e un camion: traffico in tilt, code fino a 5 chilometri

Un incidente che ha mandato il traffico in tilt, in un orario di punta. È successo poco prima delle 18.30 in tangenziale a Mestre, all'altezza dell'uscita Carbonifera in direzione Padova. Coinvolte nello scontro tre automobili e un camion, ma la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, con i sanitari del Suem che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte: solo due i feriti, per fortuna non gravi.

Code fino a 5 chilometri

Attorno alle 19 il traffico era bloccato su tre corsie e le code fino a 5 chilometri tra le uscite Terraglio e Miranese. A gestire i veicoli incolonnati sono intervenuti la polizia stradale e gli ausiliari Cav con 4 mezzi, coordinati dal centro operativo di Mestre. Già intorno alle 19.15 sono state riaperte due corsie di marcia.