Schianto tra auto e scooter sulla Treviso-mare: grave un 22enne

Sarebbero gravi le condizioni di un ragazzo 22enne di Meolo, C.M., protagonista di un brutto incidente avvenuto nella serata di mercoledì lungo la stada Treviso-mare. L'episodio - riporta TrevisoToday - è avvenuto alle 21.50 a Roncade, in via Mezza Brusca, all'altezza delle Officine Milani: per cause in corso di accertamento si è verificato un sinistro stradale tra un'auto Bmw X3 ed uno scooter Kymko.

Il conducente del motoveicolo, il 22enne appunto, è stato soccorso da medici e infermieri del Suem 118, e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il giovane ha riportato gravi traumi su tutto il corpo: la prognosi resta per ora riservata. A svolgere i rilievi del caso sono stati i militari dei carabinieri di Roncade. Per motivi di sicurezza i militari hanno dovuto provvedere alla chiusura della strada Treviso-Mare per oltre mezz'ora. La situazione è tornata alla normalità in tarda serata.