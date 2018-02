Tamponamento sulla Triestina a Fossalta di Portogruaro: automobilista grave in ospedale

L'auto ai soccorritori si è mostrata completamente distrutta dopo l'impatto. Un automobilista si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Portogruaro a causa di un tamponamento che si è verificato verso le 7 di lunedì mattina sulla strada statale 14, all'altezza del chilometro 67+500. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della città del Lemene, in territorio di Fossalta un furgone che trasportava medicinali non è riuscito a evitare l'impatto con la Fiat Punto che lo precedeva.

Pesante trauma cranico

Devastante l'impatto con il veicolo: il conducente ha riportato un pesante trauma cranico ed è per questo motivo che è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso. I medici allo stato si riservano la prognosi ma le sue condizioni sono state descritte come "gravissime". Verso le 10.30 il paziente è stato trasferito, intubato, in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trova in Rianimazione.

I soccorsi

Sul posto sanitari del 118 e, per mettere in sicurezza la zona all'altezza del distributore Vega e liberare il ferito dall'abitacolo, anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per un paio d'ore. Il conducente del furgone è stato medicato sul posto.

Gallery