Schianto sulla Triestina a San Donà: interviene l'elicottero del 118, statale chiusa

Le auto si schiantano e finiscono fuori carreggiata, completamente distrutte. Preoccupante incidente stradale poco prima delle 8 di venerdì sulla strada statale 14 "Triestina", in località Calvecchia. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due veicoli si sono scontrati frontalmente e si è reso necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale di un coinvolto in elicottero. Sul posto carabinieri, agenti della polizia locale, sanitari e vigili del fuoco, che alle 10.30 erano in fase di rientro. Per permettere i soccorsi la statale è stata chiusa al transito per il tempo necessario: gli automobilisti sono stati deviati su itinerari alternativi.