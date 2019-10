Schianto tra un'auto e un portavalori: ferita una donna

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sabato all'ora di pranzo lungo la statale Triestina, nel comune di San Stino di Livenza. Era al volante di un'auto che, per cause ancora da stabilire, si è scontrata con un furgone blindato.

Lo schianto intorno alle 13. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Portogruaro e da Mestre con l'autogrù per recuperare la Lancia Y, finita rovesciata nel fossato e hanno estratto la conducente, rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem 118 per essere poi trasferita in ospedale.

Illesi il conducente e il personale a bordo del furgone trasporto valori. La polizia locale e carabinieri hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi dell'incidente.