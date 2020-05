Ubriaco al volante, finisce fuori strada contro un guardrail: denunciato

Un uomo di Scorzè, italiano 39enne, si è schiantato ieri mentre era alla guida di una Volkswagen Golf poco fuori Torino: l'auto è finita fuori strada in corrispondenza dello svincolo della Falchera, nella tangenziale nord, in direzione dell'autostrada Torino-Milano, e ha concluso la propria corsa contro un guardrail. Il conducente è rimasto ferito in modo lieve.

I problemi più grossi per lui sono arrivati più tardi, con i risultati degli esami del sangue: risultato positivo all'alcol test, è stato denunciato dalla polizia stradale di Torino, con ritiro della patente. Sul punto dell'incidente, oltre alle pattuglie, sono intervenuti gli ausiliari della viabilità dell'Ativa.