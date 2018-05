Schianto tra una moto e un autobus: si sviluppa un grosso incendio, pullman distrutto

Prima lo schianto, poi l'incendio che ha coinvolto l'autobus turistico e ha causato una nube di fumo visibile per chilometri. Preoccupazione lunedì mattina in via Adriatico a Jesolo, all'altezza dell'intersezione con via La Bassa, per un incidente che ha coinvolto un motociclista e un pullman, oltre che un'automobile: sul posto è stato chiesto l'intervento dell'elicottero del 118 di Treviso, atterrato nelle vicinanze del punto dove si è verificato l'impatto.

Incendio dopo lo schianto

A causa dell'incidente, l'autobus è stato coinvolto da un rogo piuttosto violento, che ha completamente distrutto il mezzo pesante. Nessuno tra i passeggeri che si trovavano a bordo avrebbe riportato conseguenze fisiche. A causa dello spavento alcune persone (sarebbero 5) sono state sottoposte ad accertamenti nel pronto soccorso della località balneare, tutte alle prese con codici di minima gravità. La viabilità è stata scaraventata nel caos: la strada regionale 43 è rimasta chiusa a lungo (la polizia locale in un post ha dichiarato "si spera di ripristinare la normalità entro il tardo pomeriggio") con deviazioni su via Roma Destra.

Motociclista elitrasportato a Mestre

Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, compresa almeno un'autobotte, mentre i sanitari del 118 si sono occupati di prestare i soccorsi al motociclista ferito, un 36enne di origini marocchine. Una volta stabilizzato, è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti. Durante le operazioni di soccorso si sarebbe mantenuto sempre cosciente. Si troverebbe in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, alle prese con ogni probabilità con una frattura del bacino.

Strada interdetta a lungo

Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza la zona, deviando per il tempo necessario gli automobilisti in entrata e uscita da Jesolo su itinerari secondari. Alle 13.30 le deviazioni erano ancora attive. Via Adriatico, infatti, è stata interdetta per permettere ai pompieri di spegnere l'incendio e per lasciare lo spazio necessario all'elisoccorso per atterrare in sicurezza. I rilievi sono stati condotti dalla polizia locale, che hanno eseguito lunghe misurazioni: la moto avrebbe prima impattato contro l'auto per poi volare e cozzare contro la parte posteriore del pullman, innescando l'incendio. Dopodiché si sarebbe incastrata sotto l'autobus.