Schianto tra auto e moto a San Donà: grave un motociclista trasportato in ospedale

Schianto tra un'auto e un motociclo domenica sera a San Donà, in via Calnova. Centauro di 35 anni, residente a Caorle, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Angelo in codice rosso. Ai primi soccorritori la situazione che si è prospettata davanti agli occhi è apparsa piuttosto preoccupante, tanto che sul posto è stato chiesto l'intervento di un paio di ambulanze. Anche l'automobilista, una donna di 59 anni del posto, ha riportato conseguenze ed è stata portata al pronto soccorso della città del Piave per ulteriori accertamenti. Sul sedile passeggero c'era il marito.

Dinamica al vaglio

Per il tempo necessario via Calnova è stata interdetta al transito, poi, quando è stato possibile, è stato istituito il senso unico alternato. La situazione è tornata lentamente alla normalità quando i due veicoli coinvolti, una Citroen C3 e una Honda 600, sono stati rimossi. Il motociclista ha raggiunto il nosocomio mestrino in codice rosso, dopodiché è stato sottoposto alle cure dei medici. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri, mentre per aiutare a far luce sul luogo dell'incidente e per mettere la zona in sicurezza sono intervenuti anche i vigili del fuoco.