Va dritto al rosso e si schianta contro la Jeep, tram per Marghera costretto allo stop

Il botto è risuonato nell'aria, ma per fortuna nessuno ne è uscito ferito. Incidente in via Cappuccina a Mestre attorno alle 8.30 di giovedì mattina, all'incrocio con via Cavallotti. Una Fiat Punto non ha rispettato il semaforo rosso tirando dritto ed affiancando con doppia linea continua il tram diretto a Marghera. L'auto, che procedeva a velocità sostenuta, ha terminato la propria corsa contro la fiancata sinistra della Jeep Renegade che stava svoltando a sinistra, verso il centro città.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tram fermo

Inevitabile lo stop forzato del "siluro rosso" per circa venticinque minuti, in un orario di punta che ha creato disagi ai pendolari. Fortuna ha voluto che subito dopo l'incidente sia transitata di lì una auto della polizia locale, con un'agente che ha preso subito in mano la situazione, gestendo il traffico non troppo sostenuto. Dopo le operazioni di rimozione dei due veicoli, i veicoli hanno ripreso a transitare regolarmente, così come il tram, con un ritardo sulla tabella di marcia di poco meno di mezzora.