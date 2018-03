Perde il controllo della Jeep in via Desman e finisce nel fosso, soccorsi sul posto

Una fuoriuscita autonoma, fortunatamente senza grosse conseguenze. Il conducente di una Jeep nella notte tra sabato e domenica è finito con il proprio mezzo nel fosso mentre stava percorrendo via Desman a Zianigo, in prossimità dell'incrocio con via Contarini. All'origine dell'imprevisto, forse una svista o un colpo di sonno, in un "curvone" spesso teatro di incidenti.

L'intervento dei soccorsi

Primi ad intervenire sul posto i Rangers che si trovavano in zona, cui è spettato il compito di assicurarsi delle condizioni dei passeggeri, il solo conducente alla guida e il suo cane, e gestire il traffico in attesa dei soccorsi. Uno dopo l'altro, poi, l'intervento dei sanitari del 118, i vigili del fuoco e il carroattrezzi. Ai carabinieri, invece, il compito di effettuare i rilievi del caso e sottoporre al test dell'etilometro il conducente dell'auto.