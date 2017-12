Auto contro un palo della luce: conducente senza assicurazione e patente non valida

Viaggiava senza assicurazione, senza revisione e con una patente romena non convertita all'equivalente italiana. Si è schiantato verso le 16 di venerdì in via Fratelli Bandiera, a Marghera, dopo aver perso il controllo del proprio Ford Transit. Una fuoriuscita autonoma che si è conclusa contro un palo della luce, abbattuto dall'impatto. Alla guida un uomo di 36 anni originario della Romania ma residente a Carpenedo. Sul posto si sono portate le pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi necessari e sottoposto il conducente ad alcoltest, risultato negativo. Nessuno, fortunatamente, si è fatto male. Per lui le sanzioni ammistrative relative alle violazioni del codice della strada commesse.