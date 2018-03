Tragico schianto tra un pullman e un'auto a Noventa: perde la vita una donna | FOTO

Tragico incidente nella prima mattinata di mercoledì nel territorio di Noventa di Piave, al confine con San Donà. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la conducente di una Opel Corsa ha perso la vita dopo essersi scontrata con un pullman di linea Atvo proveniente da Grassaga. La vittima ha 45 anni ed è residente a San Donà di Piave. Lo schianto si è verificato verso le 8.30, in via Circogno, la provinciale che collega a Cessalto. A quanto pare, ma la dinamica è ancora al vaglio, la donna si sarebbe immessa nella rotonda che conduce alla zona industriale da una laterale, frenando.

Schianto devastante

A quel punto l'Opel Corsa sarebbe diventata ingestibile e avrebbe scarrocciato fino all'impatto violento con il bus, su cui si trovavano quattro persone. L'auto è stata completamente distrutta nello schianto: sul posto si sono portati vigili del fuoco e sanitari del 118. I pompieri hanno estratto la signora dall'abitacolo e lo staff medico ha tentato il tutto per tutto, cercando di rianimarla. I soccorsi, però, si sono rivelati vani.

Rilievi delle forze dell'ordine

Per ricostruire la dinamica della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donà, per gestire la viabilità, invece, è stato chiesto l'apporto degli agenti di polizia locale. Un passeggero del bus, per la concitazione del momento, è stato colto da lieve malore durante i soccorsi. Tutte le persone che si trovavano sul bus sono uscite illese dall'incidente.