Esce di strada e si schianta contro il muretto: giovane in ospedale in gravi condizioni

Il botto è stato udito anche a grande distanza, tanto l'impatto è stato potente. Preoccupante incidente stradale verso le 7 di martedì nel territorio di Olmo di Mira, in via Malpaga: per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un automobilista ha perso il controllo della Renault Clio che stava conducendo finendo fuori la carreggiata e impattando contro il muretto di un ponticello. L'utilitaria è stata completamente distrutta nello schianto.

Automobilista in ospedale

A essere coinvolto è stato un 19enne mestrino. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Mira, che hanno estratto dall'abitacolo l'infortunato poi affidato alle cure dei sanitari del 118. Dopodiché il trasferimento all'ospedale dell'Angelo per le cure del caso. Il giovane viene descritto come in gravi condizioni, ma serviranno alcune ore per chiarire meglio il suo quadro clinico.