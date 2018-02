Incidente al semaforo in via Miranese, traffico bloccato per permettere i soccorsi

Un incidente avvenuto verso le 11.30 di giovedì ha bloccato il traffico stradale su via Miranese, poco distante dall'uscita della tangenziale di Mestre, all'altezza del semaforo pedonale all'incrocio con via Calabria. Secondo i testimoni, una moto in transito sulla strada principale avrebbe travolto una signora che stava attraversando sulle strisce. La dinamica del sinistro, comunque, è oggetto di accertamenti da parte del reparto motorizzato della polizia municipale.

Soccorsi

Immediato l'intervento di un'ambulanza del 118. Pare che la poveretta sia rimasta cosciente, ma saranno i successivi esami medici a verificare con precisione le sue condizioni di salute. Per la durata delle operazioni la carreggiata è stata impegnata dai mezzi di soccorso, con i veicoli costretti a fare dietrofront e deviare su altri percorsi.