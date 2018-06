Asfalto viscido, una raffica di incidenti: motociclista "vola" fuori strada a Campalto

Complice l'asfalto reso viscido dalla pioggia, è stata una mattinata difficile sul fronte degli incidenti stradali nella terraferma veneziana. Lo schianto più preoccupante si è verificato verso le 11 a Campalto, in via Orlanda, quando un motociclista, per cause al vaglio, si è scontrato frontalmente con un'auto ed è "volato" all'esterno della carreggiata.

Sanitari e pompieri sul posto

Il suo motociclo è finito a lato di un fosso sull'erba e sul posto, all'altezza della chiesa copta, è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118, oltre che dei vigili del fuoco. Il centauro è stato stabilizzato ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'Angelo in codice giallo. All'arrivo in ospedale è stato sottoposto ad accertamenti sanitari.

Scivolata anche sul ponte della Libertà

La mattinata, però, era iniziata con il piede sbagliato anche sul ponte della Libertà, quando uno scooterista, complice forse la rotaia bagnata del tram, è scivolato ostruendo la corsia del "siluro rosso" in direzione Mestre. La segnalazione è giunta subito alla centrale operativa della polizia locale, ma una volta sul posto gli agenti non avrebbero trovato nessuno. Evidentemente il protagonista della vicenda è risalito in sella allontanandosi. Un terzo schianto si è registrato poco dopo in via Bissuola, più o meno con la stessa dinamica. Per fortuna anche in questo caso nessun ferito grave.