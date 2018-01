Schianto frontale a Marcon: auto fuori strada e due donne trasportate in ospedale

Per fortuna, nonostante lo scenario che si sono trovati davanti agli occhi i soccorritori, non si sarebbero registrati feriti gravi a causa di un preoccupante incidente che si è verificato poco prima delle 9 di lunedì nel territorio di Marcon. A un certo punto, per cause ancora al vaglio, le conducenti di due auto si sono scontrate frontalmente in via Pialoi.

Auto fuori strada

Uno dei veicoli, una Fiat Cinquecento, a causa della potenza dell'impatto ha finito la propria corsa nel fossato adiacente alla strada. L'altro mezzo, apparso completamente distrutto nella parte anteriore, si è invece fermato a lato carreggiata. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica: lo staff sanitario si è preso cura delle conducenti e le ha trasportate in ospedale. Entrambe sono apparse coscienti.

Pompieri, 118 e polizia locale

La squadra dei vigili del fuoco, accorsa dal Comando di Mestre, ha messo in sicurezza le due auto e prestato i primi soccorsi. I rilievi sono stati condotti dalla polizia locale. Le operazioini si sono concluse dopo un'ora e mezza.