Tragico schianto frontale a Passarella di Sotto, auto si cappotta: un morto e 3 feriti

Tragico incidente stradale poco dopo le 19.30 di sabato in via Pio X a Passarella di Sotto, nel territorio comunale di San Donà. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate frontalmente non distante dalla trattoria "La Rosa" e una di queste si è cappottata finendo la propria corsa in un campo agricolo. Dei due occupanti un 46enne ha perso la vita sul colpo, mentre una donna versa in gravi condizioni ed è stata trasportata in ospedale in elicottero.

I soccorsi

Sul posto si sono portate più ambulanze ed è subito stato chiesto l'intervento anche dell'elicottero del Suem 118, atterrato nelle vicinanze. Secondo le prime informazioni, 2 occupanti del veicolo ribaltato sarebbero rimasti incastrati nell'abitacolo e per questo motivo sono al lavoro più squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di San Donà. In un primo momento era stata segnalata anche la possibile presenza di un bambino, ma per fortuna il seggiolino visibile ai soccorritori era vuoto.

Un deceduto

Purtroppo, come detto, i soccorsi si sono rivelati vani. Un 46enne ungherese ha perso la vita a causa dei gravi traumi riportati. Un altro coinvolto è stato invece trasportato dall'elicottero del Suem in codice rosso a Treviso, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Si troverebbe in prognosi riservata. Altri due feriti, invece, sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale della città del Piave. Per loro traumi meno preoccupanti. Il primo aiuto è stato prestato da un vigile del fuoco di passaggio che ha prestato i primi soccorsi.