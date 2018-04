Schianto in via Roma Destra a Jesolo: strada bloccata, intervengono i soccorsi

Si sono scontrati all'altezza del distributore di benzina in via Roma Destra a Jesolo, non lontano dalla Pista Azzurra, causando diversi disagi alla viabilità venerdì pomeriggio. Improvviso incidente semi frontale nella località balneare poco prima delle 17: i conducenti di entrambi i veicoli non avrebbero riportato traumi troppo gravi e sarebbero usciti entrambi sulle proprie gambe dai rispettivi veicoli, ma la posizione in cui si sono fermate le auto ha ostruito quasi l'intera carreggiata. Per questo motivo le code si sono fatte sentire: sul posto per i rilievi la polizia locale, mentre è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. In ausilio anche una pattuglia del commissariato.