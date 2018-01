Schianto a Cazzago, auto contro furgone: rottami sulla strada, disagi al traffico

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì nel territorio di Cazzago di Pianiga, in via Roncoduro, all'uscita della rotonda del ristorante "Venexian" in direzione Pianiga. Coinvolte una Kia, finita con la parte anteriore completamente distrutta e l'airbag esploso (in uscita dalla rotatoria) e un furgone. Per quest'ultimo danni minori alla parte anteriore sinistra, con uno pneumatico staccato. Rottami e detriti hanno occupato tutta la carreggiata, quindi per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e pulizia è stato istituito il senso unico alternato per i veicoli in transito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nei lavori di rimozione di detriti e carburanti dal manto stradale. I due conducenti sono stati soccorsi e presi in carico dai sanitari del 118. Non sarebbero gravi, ma serviranno le prossime ore per avere maggiori informazioni sul loro stato di salute.