Inciampa e cade mentre lavora in autostrada, operaio soccorso dal 118

Infortunio sul lavoro nel cantiere per la costruzione della terza corsia dell’autostrada A4. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì. Un operaio di una ditta impegnata nei lavori per il terzo lotto prima del ponte sul fiume Tagliamento, in territorio veneto, è inciampato ed è caduto a terra. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale. L’operaio all’arrivo dei sanitari risultava cosciente.