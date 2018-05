Si ribalta un trattore sulla Treviso Mare a Meolo, conducente si frattura un braccio

Un trattore è di nuovo il mezzo coinvolto in un incidente accaduto martedì pomeriggio, intorno alle 16.30, all'altezza della Treviso Mare a Meolo, in corrispondenza dei terreni al civico 10. Il conducente del veicolo agricolo ha riportato una grave frattura al braccio. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e lo Spisal dell'Ulss4, che hanno portato l'uomo al Pronto Soccorso. Non risultano notizie di altre persone coinvolte nell'accaduto. Si allunga la lista degli incidenti con trattore avvenuti nel Veneziano, tra i quali alcuni a carattere mortale.