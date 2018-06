La barca impatta contro il vaporetto: finestrino in frantumi, per fortuna nessun ferito

Per fortuna nessuno si è fatto male, ma poteva avere gravi conseguenze l'incidente nautico che si è verificato domenica pomeriggio all'imbocco del canale di Mazzorbo a Venezia. A un certo punto un vaporetto della linea 12, partito dall'imbarcadero di Treporti alle 15.45, è stato toccato da un'imbarcazione da trasporto piena di bagagli. Il finestrino dell'imbarcazione Actv situato subito dietro i sedili riservati a disabili o categorie protette è andato completamente in frantumi e i frammenti di vetro sono finiti sui sedili.

"Canale di Mazzorbo pericoloso"

Il comandante del vaporetto si è subito assicurato che tutti i passeggeri stessero bene: nessuno ha richiesto l'eventuale intervento dei sanitari del 118, dopodiché entrambi i natanti si sono rimessi in marcia. Un episodio che ha indotto molti sui social a segnalare come il traffico nel canale di Mazzorbo, specie di domenica e con il bel tempo, sia molto sostenuto e di conseguenza a tratti pericoloso. E' possibile che i bagagli caricati sulla barca da trasporto fossero di un gruppo di scout, visto che l'isola di Mazzorbo con la bella stagione diventa una delle mete principali per le attività di gruppo.

Controlli nel canale di Tessera

Nelle stesse ore, sviluppando l'operazione "Onda Zero" che è tornata a far capolino dopo la sperimentazione dell'estate scorsa, la polizia locale nel fine settimana si è posizionata con alcune imbarcazioni nel canale di Tessera, direttrice molto utilizzata per via dei collegamenti con l'aeroporto. Nel momento in cui la lancia dei vigili si è messa in bella vista, i risultati si sono subito visti in termine di moto ondoso.