Mototopo centra un battello Actv in Canal Grande, finestrone in frantumi e due contusi

Una manovra errata e il mototopo finisce dritto contro un battello di linea dell'Actv, rompendo uno dei finestroni del mezzo pubblico. L'incidente è avvenuto alle sette e mezza di giovedì e ha coinvolto un vaporetto della linea 1 appena partito da piazzale Roma, in navigazione nel Canal Grande. Fortunatamente i danni sono limitati alle imbarcazioni, visto che i passeggeri presenti a bordo del mezzo pubblico non hanno riportato gravi ferite: solo lievi contusioni per due di loro. L'equipaggio ha assistito gli utenti, facendoli tornare a riva per permettere loro di salire a bordo di un altro battello.