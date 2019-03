Battello contro nave turistica a Venezia | VIDEO

Un vaporetto dell'Actv ha toccato la nave Michelangelo, ormeggiata in Riva Sette Martiri, a Venezia, spaccando uno dei finestrini dell'imbarcazione turistica. È successo ieri, giovedì 28 marzo. Trambusto a bordo del battello - che in quel momento era pieno di passeggeri, tra cui studenti - ma nessuna conseguenza per le persone. A causare l'incidente sarebbe stata un'avaria al mezzo di trasporto pubblico, che è finito fuori controllo.

