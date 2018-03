Il grande sogno di Sissy si è avverato: Emma ha fatto visita all'agente penitenziaria

Le ha stretto la mano e le ha sussurrato parole dolci, contraddistinguendosi per un'umanità fuori dal comune. Martedì mattina la cantante Emma Marrone ha fatto visita a Maria Teresa Trovato Mazza, da tutti conosciuta come "Sissy". Si tratta dell'agente di polizia penitenziaria che quasi 2 anni fa venne raggiunta da un proiettile alla testa mentre si trovava in servizio all'ospedale Civile di Venezia.

Sissy grande fan di Emma

La giovane è una grande fan dell'artista salentina e per questo motivo i suoi genitori hanno chiesto di poter organizzare l'incontro che è avvenuto in una clinica di Zingonia, in provincia di Bergamo, dove Sissy si trova ora ricoverata in stato vegetativo. La procura di Venezia ha classificato l'evento come un tentato suicidio, ma la famiglia vuole chiarezza e ha chiesto agli inquirenti nuovi accertamenti sulla struttura detentiva dove stava lavorando, il carcere della Giudecca.