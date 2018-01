Sindaco di Cona all'attacco: "Si chiuda la base. E i parlamentari dicevano che era tutto ok..."

"Mi verrebbe da andare in birreria e bermi dieci birre, mi porto dietro anni di solitudine in cui sono stato lasciato solo". Il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, viene raggiunto dalla notizia delle indagini della guardia di finanza attorno alla gestione dell'ex base di Conetta nel pomeriggio di giovedì, a 24 ore da un'assemblea pubblica sul possibile arrivo dei prefabbricati nell'ex compendio e a pochi giorni da un'importante trasferta romana nella sede del ministero dell'Interno: "Vedremo ora cosa mi diranno - sottolinea - io mi porto dietro tanti anni di solitudine, di parole dette contro un muro".

"Ora si chiude la base"

La Procura di Venezia sta indagando sui servizi erogati dalla cooperativa Edeco per garantire l'ospitalità all'interno della struttura, paventando i reati di associazione a delinquere nella frode in pubbliche forniture: "Mi torna alla mente l'ultimo verbale della commissione parlamentare d'inchiesta in cui si metteva nero su bianco che lì dentro va tutto bene - continua il primo cittadino - Ora si capisce il livello delle persone che votiamo. Spero che abbiano trovato situazioni che conducano alla chiusura della base, altro che prefabbricati. Questo è il risultato di anni di ostracismo e opacità".