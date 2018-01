Colpo da professionisti: indaga il team che recuperò i quadri rubati a Castelvecchio

Ora è una questione di guardie e ladri. Una partita a scacchi iniziata nel momento in cui, verso le 10 di mercoledì, una coppia di ladri professionisti ha messo a segno un furto da mille e una notte, proprio come i gioielli in esposizione nella sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale per la mostra "Tesori dei Moghul e dei Maharaja", appartenenti alla collezione privata dello sceicco Al Thani. La teca di sicurezza è stata aperta utilizzando uno strumento apposito inserito in una specie di "toppa", a quel punto uno dei due malintenzionati ha avuto campo libero impossessandosi di un paio di orecchini e di una spilla dal valore che potrebbe superare il milione di euro. Colpo grosso e pianificato al puntino.

"Furto su commissione"

Il questore Danilo Gagliardi, che ha indetto una conferenza stampa giovedì mattina, è convinto che si sia trattato di un colpo su commissione: una collana che si trovava nella teca, infatti, è rimasta lì. Come mai? "Evidentemente non era quello l'obiettivo", ha sottolineato Gagliardi, che ha spiegato che le indagini hanno imboccato quattro piste. Abbastanza per avere la consapevolezza che per arrivare alla chiusura del cerchio serviranno mesi. Intanto la polizia di Stato ha messo in campo le sue risorse migliori: al caso da giovedì mattina stanno lavorando gli stessi investigatori del Servizio Centrale Operativo (lo Sco) che hanno risolto il giallo del furto delle opere a Castelvecchio a Verona. Di più: nel pomeriggio di giovedì Palazzo Ducale sarà passato al setaccio dal gruppo E.R.T. (esperti ricerca tracce) del Servizio di polizia scientifica di Roma. Anche se ladri così preparati è improbabile che abbiano lasciato impronte in giro. Allo stato non sarebbero state individuate. I ladri, sulla cinquantina, uno più giovane l'altro più anziano, non hanno avuto paura di mostrarsi a volto scoperto: l'ipotesi è che possano essere stranieri, o comunque incensurati. Altrimenti un semplice controllo in database avrebbe potuto incastrarli.

Delinquenti 2.0

Delinquenti 2.0, esperti di tecnologia (o con alle spalle qualcuno di molto ferrato sull'argomento) in grado di ritardare il funzionamento del sistema d'allarme: "L'allerta una volta aperta la teca è scattata - ha spiegato il questore Gagliardi - ma il segnale è arrivato alla centrale di sicurezza di Palazzo Ducale in ritardo di un minuto circa". Abbastanza per i delinquenti per intascarsi i gioielli (oggetti risalenti agli anni '60) e allontanarsi dalla sala. Dopodiché sono usciti come normali turisti e si sono mimetizzati tra la folla a San Marco. Una trentina le persone allo stato ascoltate dagli investigatori della questura, tra personale di sicurezza e semplici visitatori. Nella sala dello Scrutinio erano presenti in pochi e al momento del blitz nessuno si sarebbe accorto di cosa stava accadendo. "I custodi c'erano - ha aggiunto Gagliardi - ma girano per le sale".

Teca aperta e allarme in ritardo

Fatto sta che i ladri sapevano tutto: in primis che le teche (l'allestimento è interamente di proprietà della Fondazione Al Thani ed è lo stesso utilizzato in precedenza a Parigi e New York) si aprivano con un meccanismo meccanico nascosto. È bastato inserire la "chiave", che ha passato i controlli del metal detector, ("forse di plastica o simili", ha spiegato il questore) e il gioco era fatto. Probabile - ma per ora siamo solo nel campo delle ipotesi - che il furto sia stato pianificato con l'ausilio di altri complici, "le menti" del progetto. Magari coloro che hanno eseguito sopralluoghi sia all'interno della struttura che al di fuori. "Stiamo utilizzando le tecnologie più sofisticate - ha concluso Gagliardi - Stanno lavorando persone di grandissima professionalità. Oltre ai nostri uomini della questura, c'è personale dello Sco coordinato dal capo della II divisione della Sezione centrale anticrimine Alfredo Fabbrocini". I due ladri sono stati immortalati dalle telecamere e di loro esistono già degli identikit, ma anche l'itinerario seguito in Palazzo Ducale potrebbe essere stato studiato ad hoc per tenersi il più possibile alla larga da occhi elettronici.