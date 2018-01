Perquisizioni della Finanza nel campo di Conetta: nel mirino forniture, servizi e appalti

Terremoto all'orizzonte per quanto riguarda il sistema di ospitalità dei migranti nel Veneziano. O meglio, il terremoto non riguarderebbe il "sistema ospitalità", bensì il modo con cui i servizi sono stati erogati dalla cooperativa Edeco all'interno dell'ex base di Conetta, dove all'alba di giovedì si sono presentati gli agenti della Nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia della guardia di finanza. Sono state chiesti ai responsabili una serie di documenti utili a ricostruire ciò che negli ultimi mesi è accaduto all'interno dell'ex compendio militare. Le perquisizioni sono continuate fino alle 16.30 circa, quando quattro o cinque auto delle fiamme gialle sono state viste allontanarsi da Conetta.

Somme ingenti sotto i riflettori

Gli accertamenti nella sede della cooperativa che gestisce l'ospitalità nel campo, situata a Battaglia Terme nel Padovano, si sono invece conclusi ben prima. Sono indagate quatto figure apicali della coop. L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo Bruno Cherchi, intende far luce sugli effettivi servizi erogati a Conetta e se quindi il contratto d'appalto firmato dalla cooperativa sia stato effettivamente rispettato. Si parla di somme ingenti: le risorse verrebbero erogate in base al numero di richiedenti asilo ospitati, e tenendo conto che l'estate scorsa nell'ex base vivevano circa 1.500 migranti, sotto i riflettori sarebbero finite cifre elevate. L'indagine - riferiscono le fiamme gialle con una nota diffusa nel pomeriggio di giovedì - riguarda i reati di associazione a delinquere nella frode in pubbliche forniture. Non solo.

Due funzionari della Prefettura indagati

Sono scattate perquisizioni anche nei confronti di due funzionari della Prefettura di Venezia, per i quali sussisterebbe il reato di rivelazione di segreto d'ufficio, nonché l'acquisizione di documentazione sempre negli uffici di Ca' Corner. Le indagini sono finalizzate alla verifica dei rapporti tra la struttura di accoglienza e gli uffici pubblici deputati al controllo, nonché alla corretta esecuzione del contratto di appalto di accoglienza dei migranti richiedenti asilo internazionale al centro di Cona. Le attività, coordinate dal procuratore Bruno Cherchi, sono effettuate "in sinergia e collaborazione con il prefetto Carlo Boffi".