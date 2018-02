"Schianto causato da abuso d'alcol", ma c'era la constatazione amichevole: scatta la querela

Ci sarebbe un errore umano alla base della disavventura di cui è protagonista Carlo Garofolini, 48 anni, presidente dell’Adico. È lui stesso a raccontarlo: "A seguito di un incidente stradale di cui sono stato vittima per il mancato rispetto dello stop da parte di un camionista, mi sono visto respingere la richiesta di indennità dall'Inail perché, come si legge nella lettera inviata dall’Istituto, 'l’infortunio è stato causato da abuso di alcolici'".

"Nessun accertamento dei vigili"

La motivazione però non sarebbe giustificata: "Dopo l’incidente, avvenuto in via Banchina dell’Azoto a Marghera - ricorda - ho chiamato i vigili, i quali mi hanno consigliato di procedere con la constatazione amichevole. Alla fine non è venuto nessun ente accertatore nel luogo dell’incidente, e tutto si è risolto con la constatazione amichevole fra me e il camionista, il quale era al cellulare e non ha rispettato lo stop".

"Svista incomprensibile"

"Non si sa, dunque, come sia venuto in mente al funzionario dell’Inail di scrivere una cosa del genere, proprio a me che sono praticamente astemio - prosegue - Naturalmente ho fatto querela ai carabinieri contro il funzionario, ma sono stato costretto anche a presentare opposizione rispetto al provvedimento. Non riesco davvero a spiegarmi come sia stato possibile commettere un errore del genere".