Infiorata alla statua della Vergine Maria, Moraglia: «Donna centrale nei piani di Dio»

Il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto, ha partecipato lunedì mattina, in occasione della ricorrenza dell'Annunciazione del Signore e del "Dies Natalis" della Città di Venezia, che la tradizione fissa il 25 marzo 421, al tributo dell'omaggio dell'"Infiorata" alla statua della Vergine Maria situata davanti alla stazione ferroviaria di Santa Lucia. A officiare la cerimonia è stato il patriarca Francesco Moraglia, che ha recitato l'Angelus e ha sottolineato come "la donna è centrale nel piano di Dio ma non riesce a esserlo in quello degli uomini. Quando l'umanità si pensa solo in termini maschili genera qualcosa di incompiuto, di disfunzionale".

L'evento

Il consigliere Giusto ha partecipato all'Infiorata, che si è conclusa con l'Inno di San Marco, in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Alla cerimonia erano presenti anche i rappresentanti civili e delle forze dell'ordine cittadine, tra cui il prefetto Vittorio Zappalorto e il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, Pino Musolino. Tra il pubblico anche i bambini che frequentano l'istituto d'infanzia delle Suore Maestre di Santa Dorotea e gli studenti dell'istituto tecnico paritario per il Turismo Marinelli - Fonte.

Compleanno di Venezia

«Oggi - ha ricordato il sindaco Luigi Brugnaro - è il compleanno di Venezia. A partire da oggi iniziano i lavori, che dureranno fino al 2021 anche nella Città metropolitana, per la formazione del comitato che si occuperà dei festeggiamenti».