Ulss 3, un altro caso grave di influenza

Nell’ultima settimana l’influenza stagionale in Veneto ha colpito 37.700 persone, portando il totale a 177mila e con un'incidenza al di sotto di quella nazionale (7,68 casi per mille abitanti contro la media nazionale del 10,58 per mille). Due sono i casi gravi segnalati nel territorio di competenza dell'Ulss 3 , nessuno dei quali vaccinato, come indicato dal quarto rapporto epidemiologico della direzione prevenzione regionale, diffuso oggi dall'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin.

Le fasce più colpite

La fascia d’età più colpita risulta, come sempre, quella tra zero e 4 anni, con 21,84 casi per mille, contro il 30,78 per mille a livello nazionale. Nei ragazzi tra 5 e 14 anni il tasso d’incidenza è di 16,47 casi per mille, mentre tra i 15 e i 64 anni si registra un aumento contenuto, con un valore complessivo di 7,11 per mille (8,95 in Italia). La fascia d’età meno colpita, infine, è quella degli over 65, con 1,82 casi per mille, contro 3,44 per mille a livello nazionale.

Picco atteso per metà febbraio

Il quadro regionale registra il primo decesso di una bambina di 10 anni, colpita da una rara complicazione che non le ha lasciato scampo. I casi gravi, oltre a quelli veneziani, sono altri 4: due nell'Ulss Marca Trevigiana e uno ciascuno nell'Ullss Scaligera ed Euganea. Il picco stagionale è atteso per la metà di febbraio.