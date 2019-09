Cade a terra e sbatte la testa: soccorso bambino di 8 anni vicino a un rifugio di Bolzano

Allarme domenica pomeriggio in provincia di Bolzano dove un bambino si è infortunato mentre si trovava in montagna. L'episodio attorno alle 15 quando, su richiesta della Centrale operativa di Bolzano, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto nei pressi del Rifugio Senes, dove un bimbo di 8 anni di Venezia era caduto e aveva sbattuto la testa.

Trasportato in ospedale

Prestate le prime cure al piccolo per il possibile lieve trauma cranico riportato, i soccorritori lo hanno imbarcato in hovering e trasportato all'ospedale di Belluno per le cure del caso.