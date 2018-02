Equo compenso e norme più semplici, le battaglie degli ingegneri in vista delle elezioni

Venerdì incontro tra la Federazione ordini ingegneri del Veneto e i politici locali che ambiscono ad un posto in Parlamento dopo il 4 marzo. "Siamo in 15mila iscritti agli ordini degli ingegneri veneti - ricorda il presidente Gian Pietro Napol - Stiamo uscendo da una crisi economica durata 10 anni, devastante per la libera professione. Crisi dovuta nel settore anche all'abolizione dei minimi tariffari. La politica deve fare la sua parte: un primo segnale è stato dato con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 che ha introdotto il principio dell'equo compenso per i professionisti. Imprescindibile per delle prestazioni di qualità. E poi ci sono i parametri per il calcolo dei compensi, riconfermati con un decreto ministeriale del 2016. Chiediamo al futuro governo di proseguire su questa linea, formulando e approvando i decreti in tal senso".

Poi c'è la questione della "giungla legislativa" con "l'infinità delle autorizzazioni e dei pareri da acquisire, le lungaggini burocratiche e la lentezza della macchina amministrativa", che comportano "tempi incompatibili con la velocità imposta dai ritmi evolutivi dell'economia e della società, e spesso sono causa dei fenomeni di corruzione. Non è possibile che per avviare un'opera ci vogliano anni. Serve ridurre le leggi e semplificare le procedure".

Altra criticità deriva dalla responsabilità solidale tra la figura del direttore dei lavori e l'appaltatore. "Se c'è un contenzioso, al pronunciamento della sentenza l'impresa è fallita e tutto ricade sul direttore dei lavori", fa presente il Foiv. Ma anche il principio di territorialità, che andrebbe inserito nelle gare di appalto privilegiando gli operatori del territorio in cui si realizza l'opera. Infine lo split-payment, con cui le pubbliche amministrazioni versano l'Iva direttamente all'erario, causando una mancanza di liquidità per i professionisti.