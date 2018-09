Ruspe in azione alla ex scuola Monteverdi di Marghera

Sono partite lunedì mattina le operazioni di abbattimento dello stabile in via Ulloa che un tempo ospitava la scuola Monteverdi. Più volte gli abitanti di Marghera avevano segnalato come l'edificio fosse diventato riparo per spacciatori e tossicodipendenti, un luogo di degrado ormai fuori controllo. In quell'area sorgerà il nuovo commissariato di polizia della terraferma, così l'amministrazione ha deciso di anticipare i tempi e radere al suolo la struttura. Nei giorni scorsi Veritas aveva portato a termine un intervento di bonifica con rimozione di giacigli, sporcizia e siringhe.