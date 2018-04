Il canale all'Arsenale diventa bianco: "Sostanze inquinanti e abusive? Voglio capire"

Preoccupazione di una lettrice che martedì ha segnalato sulla sua pagina Facebook l'accaduto. "Mi sono accorta della fuoriuscita quando l'acqua sul rio si è abbassata e la sostanza è fuoriuscita tingendo di un colore chiaro l'acqua", racconta.

"Ho provato a contattare il Comune per chiedere informazioni su quanto avevo visto e per sapere se stessero facendo dei lavori in zona - racconta ancora la lettrice - ma nessuno mi ha risposto. Quello che è peggio è che non so se si tratti di sostanze inquinanti o tossiche, e io personalmente ho proprio il balcone di fronte al canale. A me sembra che questa scia bianca sia spuntata proprio in corrispondenza dei preparativi per la Biennale, qui a Castello - afferma -. La mia finestra guarda proprio di fronte alle mura dell'Arsenale.

E mi chiedo, quante altre volte possono essere state sversate in acqua sostanze probabilmente inquinanti e in maniera abusiva, e non mi sono accorta perché la marea era alta? Ci sono controlli su quello che sta avvenendo? Non ho esitato a denunciare pubblicamente quanto ho visto. E vorrei essere informata come cittadina su cosa viene scaricato fuori dal mio balcone. Perché a volte si sente parlare di multe date per una sedia fuori posto da un plateatico, o uno scarico non a norma di un ristorante, e poi ti vedi passare quasta scia bianca sotto agli occhi..."