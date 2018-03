Chiazze di liquido inquinante nel canale al Villaggio dei Fiori, arrivano i vigili del fuoco

La chiazza nell'acqua del canale era ben visibile venerdì pomeriggio, tanto che diverse persone che transitavano di lì hanno segnalato il problema. La sostanza inquinante è stata individuata lungo il Cimetto, in zona Villaggio dei Fiori a Spinea. I testimoni, componenti del gruppo "Occhio Spinea", hanno contattato il numero di emergenza 115 e spiegato la cosa ai vigili del fuoco. Oltre ai pompieri, sul posto sono arrivati i tecnici dell'ufficio ambiente e il consigliere comunale al verde pubblico.

Nelle ore successive sono state posizionate in due punti (via Marinetti e via Murano) delle panne assorbenti con la funzione di arginare la dispersione. Sconosciute le cause dello sversamento.