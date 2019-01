Da oggi codice rosso per l'inquinamento. Agevolazioni per il trasporto pubblico

Dal 15 al 17 gennaio a Venezia è attivo il livello di allerta 2 "rosso" per arginare la concentrazione di sostanze inquinanti nell'atmosfera: un insieme di limiti e provvedimenti che si applica in conseguenza ai dati rilevati dall'osservatorio regionale della qualità dell'aria di Arpav. Questo perché per 10 giorni consecutivi si è verificato il superamento del valore limite per il pm10 di 50 microgrammi al metro cubo. Il livello rosso resta valido fino al prossimo giorno di controllo, previsto per giovedì, quando il nuovo bollettino Arpav segnalerà se mantenerlo o abbassarlo.

Le regole

Nello specifico il livello rosso vieta la circolazione per tutti i giorni della settimana, compresi quindi anche sabato e domenica, dalle 8.30 alle 18.30 di ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi; di autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; dei veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3 dalle ore 8.30 alle 18.30, e Euro 4 dalle ore 8.30 alle 12.30. Per quanto riguarda l’utilizzo degli impianti termici e delle combustioni, in questi giorni sarà vietato utilizzare impianti termici a biomassa di classe inferiore alle 4 stelle ed è vietato effettuare combustioni all’aperto. Vietato, infine, effettuare lo spandimento di liquami zootecnici, in quanto rilasciano composti azotati precursori della formazione di polveri sottili in atmosfera.

Biglietti del bus validi per tutta la giornata

Per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici è attiva un'agevolazione tariffaria in tutta la provincia che consiste nell'estensione della validità del singolo biglietto dei servizi automobilistici (tram compreso) di Avm/Actv e Atvo per l'intera giornata di convalida, ovvero fino alle 24 del giorno di prima validazione (fatta salva la validità di tratta o percorrenza chilometrica per gli extraurbani). Tale misura è valida da martedì 15 gennaio a giovedì 17 gennaio e comunque fino alla fine dell’emergenza. Restano invece invariate le tariffe per i collegamenti da e per l'aeroporto Marco Polo, quelle relative al servizio di navigazione ed il people mover (collegamento Tronchetto-Marittima-P.le Roma).