Si è insediato oggi il nuovo questore di Venezia Maurizio Masciopinto | VIDEO

Una cerimonia rapida, cui ha fatto seguito il primo incontro con i dirigenti e quelli che saranno i suoi uomini e le sue donne sul campo. Si è insediato questa mattina il nuovo questore di Venezia Maurizio Masciopinto, colui che raccoglierà, d'ora in poi, l'eredità di Danilo Gagliardi. Solo poche parole quelle rilasciate ai microfoni e alla stampa. Parole di ringraziamento, in particolar modo, per il capo della polizia di Stato Franco Gabrielli, «per questo grande onore che mi ha dato - come ha sottolineato - nell'affidarmi la questura di Venezia». Il nuovo questore impegnerà le prime giornate, come è ovvio che sia, per prendere confidenza con l'ambiente, i suoi poliziotti e pianificare il futuro.

Chi è il nuovo questore

Masciopinto ha una lunga esperienza di polizia giudiziaria nei commissariati della provincia di Napoli, dove l'attenzione si concentra soprattutto sul contrasto alla camorra. In passato ha scritto anche un libro e successivamente è stato nella polizia postale e direttore delle relazioni esterne e della comunicazione del Dipartimento della Polizia di Stato. Il nuovo questore di Venezia ha partecipato alla fondazione del sindacato di polizia Siulp ed è diventato segretario prima a livello provinciale, a Napoli, e poi a livello regionale per la Campania. L'ultimo incarico che ha svolto in ordine di tempo è stato come questore di Brindisi.