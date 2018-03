"Ma è l'osteria Da Luca?", la scritta sparisce da sopra l'ingresso del ristorante di San Marco

La riconoscete? Prima ci campeggiava sopra una grande scritta bianca, invitando i clienti a entrare all'osteria "Da Luca", ora non c'è più nulla. Evidentemente quel nome era diventato troppo famoso, ma non per il motivo sperato. Dopo la polemica di eco internazionale riguardante il pranzo da oltre mille euro fatto pagare a quattro turisti giapponesi, le acque non si sono ancora calmate per il locale di Cannaregio.

Recensioni riaperte

Almeno a giudicare dalle recensioni su Tripadvisor (il portale specializzato aveva temporaneamente bloccato la possibilità di pubblicare giudizi sull'esercizio per eccesso di traffico) e per la decisione di far sparire il nome "Da Luca" dalla tenda antistante l'ingresso. Sempre che non sia in corso una semplice operazione di manutenzione.

Polemiche sui social

E' bastato qualche scatto riversato sui social e subito sono ricominciati i commenti, riesumando una polemica che aveva visto intervenire l'ambasciata nipponica in Italia e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Ne hanno parlato i media di tutto il mondo. Ora, dopo aver comunque affidato ai giornali la propria versione dei fatti secondo cui gli avventori avevano semplicemente pagato per quanto consumato, il tentativo di ripartire da zero.