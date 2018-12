Insegnanti precari a Roma contro il governo: «Chiediamo formazione e un concorso riservato»

Si sono mossi anche da Venezia e da tutto il Veneto i docenti precari di terza fascia GI (graduatoria d'istituto) che il 30 novembre hanno raggiunto la sede del ministero dell'Istruzione, a Roma, per manifestare dissenso contro i sistemi di reclutamento dei docenti nelle scuole. Il governo, spiegano, «non ha ancora preso in considerazione, in modo concreto, le nostre istanze: un’abilitazione che valorizzi e completi la formazione sul campo e un concorso riservato che ci tuteli come lavoratori».

Il giorno prima, il 29 novembre, il ministro ha accolto una delegazione di rappresentati dei docenti di terza fascia, i quali hanno espresso le criticità sui sistemi di reclutamento presenti sia nel decreto legislativo 59 del 2017 (quello relativo al cosiddetto percorso FIT, formazione iniziale e tirocinio), sia nell’articolo 58 della legge di bilancio 2019 sul reclutamento dei docenti, anche questo giudicato insoddisfacente.