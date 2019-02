A tutta velocità in centro storico con la barca: dopo l'inseguimento, denuncia per un 15enne

Stava percorrendo a tutta velocità il canale Retro Giudecca, mettendo a repentaglio la sicurezza delle persone che in quel momento stavano praticando voga a bordo di barche a remi. Quando i militari della fiamme gialle, poco distanti, gli hanno intimato l'alt, lui ha accelerato ulteriormente, dandosi alla fuga verso il centro. Per evitare che con l'alta velocità potesse perdere il controllo in una zona molto trafficata, l'unità navale del 117 ha deciso di interrompere sul nascere l'inseguimento. Dopo i controlli del caso, gli operatori sono comunque riusciti a risalire all'identità del pilota, un 15enne del posto.

Denuncia e sequestro

Quando il giovane ha imboccato il rio di Santa Maria Maggiore, molto trafficato, i militari hanno deciso di procedere in modo differente: meglio evitare di causare incidenti, interrompendo subito ogni inseguimento forzato. Nei giorni scorsi, poi, i finanzieri hanno rintracciato e sequestrato il natante, un cacciapesca di 5,2 metri con motore fuoribordo intestato alla madre. Per il giovane è scattata inevitabilmente la denuncia presso il tribunale dei minori, mentre l'imbarcazione è stata sequestrata.