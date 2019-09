Spettacolare inseguimento tra Caorle e San Donà: l'auto si schianta, un arresto

Non si è fermato all'alt dei carabinieri e ha dato vita a un lungo inseguimento, durante il quale ha compiuto manovre pericolose e si è scontrato con un'altra macchina. Alla fine, ha perso il controllo della sua Fiat Grande Punto che è finita fuori strada e si è ribaltata. Ha cercato in tutti i modi di far perdere le proprie tracce, scappando anche a piedi, ma i carabinieri lo hanno arrestato. Il protagonista di una rocambolesca fuga avvenuta lunedì pomeriggio tra Caorle e San Donà è G.H., 40enne nomade, pregiudicato.

La fuga

L'uomo era stato visto al volante della sua auto dai carabinieri di Caorle mentre si aggirava con fare sospetto. La pattuglia ha cercato di fermarlo ma lui ha premuto l'acceleratore. All'altezza di San Donà, nel tentativo di seminare i militari, ha tamponato una macchina in via Como (la conducente, una 27enne, è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 15 giorni). Ciò nonostante ha proseguito la corsa fino all'incrocio tra via Manzoni e Falesè, dove la Fiat si è ribaltata.

L'arresto

I militari dei comandi di Caorle, portogruaro e San Donà sono riusciti a bloccarlo mentre si allontanava a piedi, nascondendosi in un giardino privato, e lo hanno ammanettato. All'interno del veicolo sono stati trovati attrezzi da scasso, uno scanner, guanti, torce, cappellini e una maschera da chirurgo, oltre a circa 700 euro in contanti. È poi emerso che la targa apposta sulla macchina era stata contraffatta. Attualmente il 40enne si trova piantonato in ospedale ed è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, falsità materiale, violazione di domicilio, lesioni personali e fuga a seguito di sinistro stradale con feriti.