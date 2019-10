Vongolari abusivi scoperti in laguna: prima l'inseguimento in barca, poi la fuga a piedi

Alcune persone sono riuscite a fuggire dopo essere state scoperte nell'attività di raccolta di vongole in zona proibita, nei pressi del canale dei Petroli. È successo l'altra notte: i finanzieri del reparto aeronavale di Venezia hanno avvistato il barchino sospetto e si sono avvicinati per effettuare le verifiche del caso, ma i pescatori abusivi erano pronti per la fuga: sono corsi via a gran velocità e nel frattempo hanno puntato un grosso faro contro la barca della guardia di finanza, nel tentativo di accecare gli inseguitori.

Inseguimento in laguna

Il barchino dei fuggitivi si è diretto in zone di acqua più bassa, fino ad arenarsi. A quel punto gli occupanti sono scesi dal natante e sono scappati a piedi via terra, dileguandosi nella sterpaglia della terraferma veneziana. I militari hanno atteso l'alta marea per recuperare il barchino e, con esso, tutta l'attrezzatura e gli oggetti personali che erano stati abbandonati. Il materiale è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che cercherà di identificare i fuggitivi.