Intercettati con un'auto rubata, scendono e scappano: inseguimento a piedi in centro

Giravano in centro a Noventa di Piave a bordo di una macchina rubata, una Peugeot 106 la cui denuncia di furto era stata presentata il 27 aprile a San Donà. Sul loro tragitto, però, venerdì mattina, hanno trovato i carabinieri. A quel punto gli occupanti del veicolo (erano in tre) hanno deciso di evitare i controlli e sono fuggiti via premendo sull'acceleratore, fermandosi poco più avanti per scendere e scappare a piedi.

Inseguimento

I militari dell'Arma si sono messi al loro inseguimento, chiedendo intanto il supporto di una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Donà. Due dei fuggitivi sono stati individuati poco più tardi mentre cercavano di dileguarsi tra le vie del centro: condotti alla sede della compagnia per gli accertamenti del caso, sono stati identificati per D.I., 35 anni, e M.M., 19 anni, entrambi di nazionalità albanese. Il più giovane risulta irregolare sul territorio nazionale e con a carico un decreto di espulsione.

Denunce

Per entrambi è scattata una denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione e possesso di armi da scasso: nell'auto, infatti, stavano trasportando un paio di cacciaviti e una torcia, motivo per cui il sospetto è che il trio stesse per tentare qualche furto. Per il 19enne sono state rinnovate le procedure di allontanamento dal territorio nazionale. Si cerca il terzo complice, che per ora ha fatto perdere le sue tracce.