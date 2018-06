La Porsche scappa e rischia di investire un carabiniere, scatta l'inseguimento a Noale

Porsche contro gazzella dei carabinieri. A dispetto dei pronostici stavolta hanno "vinto" i militari dell'Arma che, giovedì sera, hanno ingaggiato con i conducenti del bolide un inseguimento per le strade di Noale. Al termine degli accertamenti hanno arrestato il conducente fuggitivo, un 47enne, e hanno denunciato il passeggero, un 43enne, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L'inseguimento giovedì sera

L'episodio si è verificato poco prima delle 20, quando una pattuglia dei carabinieri della città dei Tempesta, durante un posto di controllo, ha intimato l'Alt a una Porsche Carrera che, al posto di fermarsi, ha continuato la propria corsa. Anzi, il conducente avrebbe pigiato il piede sull'acceleratore partendo a tutta velocità e sfiorando un sottufficiale che, per evitare di essere investito, è stato costretto a fare un balzo di lato. A quel punto è scattato l'inseguimento, in direzione Massanzago, nel Padovano. Evidentemente il conducente della Porsche sperava di poter sfogare i cavalli della sua auto facendo perdere le proprie tracce, ma non è stato così: i due militari della pattuglia sono riusciti a fermarlo dopo qualche chilometro.

Sequestrata possibile cocaina

Al termine della perquisizione all'auto e alle rispettive abitazioni del conducente e del passeggero, sono state sequestrate nel domicilio di quest'ultimo 9 dosi di cocaina. Il conducente invece è finito in manette ed è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima di venerdì mattina: è stato condannato dal giudice a 8 mesi con pena sospesa e obbligo di firma.